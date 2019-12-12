Дело Порошенко закрыл суд Панамы

Петр Порошенко. Фото: 24 Daily

https://racurs.ua/n130756-delo-porosheno-zakryl-sud-panamy.html

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Дело Петра Порошенко окончательно закрыто в суде Панамы. Такое решение вынес судья 1-го судебного округа Панамы Елквис Мартинез. Как известно, данное уголовное дело инициировал бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.

О закрытии дела сообщил в Facebook адвокат пятого президента Украины Илья Новиков. Он отметил, что панамские суды работают очень оперативно и прозрачно.

Адвокат добавил, что еще в октябре этого года Первая специализированная прокуратура по организованной преступности Панамы приняла решение о временном закрытии дела в связи с отсутствием состава преступления. Защита Порошенко ходатайствовала о закрытии дела в суде и данная просьба была удовлетворена.

Кроме того, адвокаты Порошенко подали заявление против Портнова, обвинив его в даче заведомо ложных показаний. Прокуратура уже признала Порошенко пострадавшим от неправомерных действий Портнова.

Как известно, дело по заявлению Портнова против Порошенко было открыто в июле 2019 года. Портнов утверждал, что Порошенко использовал фиктивные фирмы для легализации доходов, полученных преступным путем.

Однако прокуратура Панамы посчитала представленные Портновым доказательства недостаточными, и дело было закрыто.