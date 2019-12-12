Новое соглашение с МВФ Украина может подписать в первом квартале 2020 - Нацбанк, фото: pxfuel

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Украина и Международный валютный фонд (МВФ) могут подписать новое соглашение в первом квартале 2020 года.

Председатель Национального банка Якив Смолий рассказал подробности. О такой возможности он заявил в интервью изданию «Радио Свобода».

Решение о подписании программы в 2019 году не ожидается. Договор могут заключить в первом квартале следующего года. По его словам, «остались незначительные технические моменты».

Руководитель финансового регулятора отметил, что несколько вопросов стороны еще должны обсудить. Среди них — принятие законопроектов о создании единых юрлиц налоговой и таможенной службы, а также законопроект об обороте земель сельского назначения.

Ранее Украина и МВФ договорились о новой трехлетнее соглашение сотрудничества. Ожидается, что Украина получит 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) в рамках механизма расширенного кредитования МВФ.