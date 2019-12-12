Убийство Шеремета: Аваков заявил о раскрытии преступления, фото — ТСН

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Ракурс

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о раскрытии убийства журналиста Павла Шеремета и задержании фигурантов преступления. Соответствующий постом он выдал в Фейсбук и Твиттер.

Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Идут активные следственные действия, суд вскоре изберет подозреваемым меры пресечения, — написал Аваков.

Аваков проанонсировал и срочный брифинг, который Нацполиция проведет примерно в 16.30 — 17.00.

Почти одновременно с сообщением министра в Фейсбук появился другой пост, автором которого является певец Андрей Антоненко, лидер группы Riffmaster. Он написал, что «ему предъявляют убийство Шеремета».

Riffmaster — украинская рок-группа, авторский проект Антоненко, основанная в 2003 году. Группа определяет свой стиль как rock acoustic hooligans. В 2007 году вышел дебютный альбом группы — Beautiful Day. В 2014 году Riffmaster вместе с артистом Александром Положинским записали песню «Земля».

Кроме того, адвокат Влад Добош заявил о задержании по делу Шеремета и вручении подозрения «в соучастии в совершении убийства» волонтеру, военному врачу Юлии Кузьменко, которая является заведующей отделения рентгенографии в центре детской кардиологии и кардиохирургии.

Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года. Неизвестные заминировали и взорвали его автомобиль в центре Киева. Медикам не удалось спасти пострадавшего, он умер в карете скорой помощи.

Летом этого года о следствии по делу докладывали президенту Владимиру Зеленскому высшие должностные лица силовых структур. Тогда полиция заявляла, что проверяет причастность к убийству Шеремета экстремистских групп, которые «пытались преступным путем достичь смены власти и свержения конституционного строя».

Несмотря на многочисленные экспертизы, допросы более 1000 человек и изъятие видео с камер наблюдения, в течение трех лет в деле не было ни одного официального подозреваемого. Следствие отказывалось и от обнародования существенной информации о поиске убийц Шеремета.