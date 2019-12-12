Убивство Шеремета: Аваков заявив про розкриття злочину, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n130754-avakov-zayavyv-pro-zatrymannya-ubyvc-sheremeta.html

Ракурс

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про розкриття вбивства журналіста Павла Шеремета й затримання фігурантів. Відповідний пост він видав у Фейсбук і Твіттер.

Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Тривають активні слідчі дії, суд незабаром обере підозрюваним запобіжні заходи, — написав Аваков.

Аваков проанонсував і терміновий брифінг, який Нацполіція проведе приблизно о 16.30−17.00.

Майже одночасно із дописом міністра у Фейсбук з’явився інший пост, автором якого є співак Андрій Антоненко, лідер гурту Riffmaster. Він написав, що «йому пред’являють вбивство Шеремета».

Riffmaster — український рок-гурт, авторський проект Антоненка, заснований 2003 року. Гурт визначає свій стиль як rock acoustic hooligans. У 2007 році вийшов дебютний альбом гурту — Beautiful Day. У 2014 році Riffmaster разом із артистом Олександром Положинським записали пісню «Земля».

Крім того, адвокат Влад Добош заявив про затримання у справі Шеремета та вручення підозри «у співучасті у вчиненні вбивства» волонтеру, військовому лікарю Юлії Кузьменко, котра є завідувачем відділення рентгенографії у центрі дитячої кардіології та кардіохірургії.

Журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року. Невідомі замінували і підірвали його автомобіль у центрі Києва. Медикам не вдалося врятувати потерпілого, він помер у кареті швидкої допомоги.

Влітку цього року про слідство у справі доповідали президенту Володимиру Зеленському найвищі посадовці силових структур. Тоді поліція заявляла, що перевіряє причетність до вбивства Шеремета екстремістських груп, які «намагались злочинним шляхом досягнути зміни влади і повалення конституційного ладу».

Попри численні експертизи, допити понад 1000 осіб і вилучення відео з камер спостереження, впродовж трьох років у справі не було жодного офіційного підозрюваного. Слідство відмовлялося й від оприлюднення суттєвої інформації щодо пошуку вбивць Шеремета.