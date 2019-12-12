Польща звинуватила групу українців у створенні нелегального переходу через кордон. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n130753-polscha-zvynuvatyla-grupu-ukrayinciv-u-stvorenni-nelegalnogo-perehodu-cherez-kordon.html

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Незаконний перетин кордону між Україною і Польщею організувала група з шести осіб, в тому числі чотирьох українців. Польська сторона стверджує, що вони підробляли документи для переїзду в Польщу іноземців.

Таким чином членам угруповання вдалося заробити близько 187 тис. євро. Вони фіктивно влаштовували іноземців на роботу в польські фірми, інформує «Польське радіо».

Звинувачення в організації незаконного перетину кордону було висунуто подружній парі з Польщі, а чотирьох громадян України у віці 25−57 років звинуватили в участі у злочинному угрупованні щодо незаконного перетину кордону.

Згідно з матеріалами справи, тільки в повітовому управлінні праці в Зеленій Гурі на заході Польщі цією групою було зареєстровано близько 12 тис. фіктивних декларацій про доручення роботи іноземцям.

Відзначається, що подібною діяльністю підозрювані займалися близько півтора року.

Нещодавно також повідомлялося про курйозний випадок під час перетину кордону з Польщею. Українець переходив кордон спиною вперед, роблячи вигляд ніби повертається в Україну. Так він намагався заплутати прикордонників.