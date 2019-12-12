Польша обвинила группу украинцев в создании нелегального перехода через границу. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n130753-polsha-obvinila-gruppu-ukraincev-v-sozdanii-nelegalnogo-perehoda-cherez-granicu.html

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Незаконное пересечение границы между Украиной и Польшей организовала группа из шести человек, в том числе четверых украинцев. Польская сторона утверждает, что они подделывали документы для переезда в Польшу иностранцев.

Таким образом членам группировки удалось заработать около 187 тыс. евро. Они фиктивно устраивали иностранцев на работу в польские фирмы, информирует «Польское радио».

Обвинения в организации незаконного пересечения границы были выдвинуты супружеской паре из Польши, а четырех граждан Украины в возрасте 25−57 лет обвинили в участии в преступной группировке по незаконному пересечению границы.

Согласно материалам дела, только в уездном управлении труда в Зеленой-Гуре на западе Польши этой группой были зарегистрированы около 12 тыс. фиктивных деклараций о поручении работы иностранцам.

Отмечается, что подобной деятельностью подозреваемые занимались около полутора лет.

Недавно также сообщалось о курьезном случае при пересечении границы с Польшей. Украинец переходил границу спиной вперед, делая вид будто возвращается в Украину. Так он пытался запутать пограничников.