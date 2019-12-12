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Нову угоду з МВФ Україна може підписати у першому кварталі 2020 року – Нацбанк, фото: pxfuel

Нову угоду з МВФ Україна може підписати у першому кварталі 2020 року — Нацбанк

12 гру 2019, 16:02
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Україна і Міжнародний валютний Фонд (МВФ) можуть підписати нову угоду у першому кварталі 2020 року.

Голова Національного банку Яків Смолій розповів подробиці. Про таку можливість він заявив в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода».

Рішення про підписання програми у 2019 році не очікується. Договір можуть укласти в першому кварталі наступного року. За його словами, «залишилися незначні технічні моменти».

Керівник фінансового регулятора зауважив, що декілька питань сторони ще мають обговорити. Серед них — прийняття законопроектів про створення єдиних юросіб податкової та митної служби, а також законопроект про обіг земель сільського призначення.

Раніше Україна та МВФ домовились про нову трирічну угоду співпраці. Очікується, що Україна отримає 4 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) в межах механізму розширеного кредитування МВФ.

Джерело: Ракурс


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