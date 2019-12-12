Справу Порошенка закрив суд Панами

Петро Порошенко. Фото: 24 Daily

https://racurs.ua/ua/n130756-spravu-poroshenka-zakryv-sud-panamy.html

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Справа Петра Порошенка остаточно закрита в суді Панами. Таке рішення виніс суддя 1-го судового округу Панами Елквіс Мартінез. Як відомо, кримінальна справа буда ініційована колишнім заступником глави Адміністрації президента Андрієм Портновим.

Про закриття справи повідомив у Facebook адвокат п’ятого президента України Ілля Новіков. Він зазначив, що панамські суди працюють дуже оперативно і прозоро.

Адвокат додав, що ще в жовтні цього року Перша спеціалізована прокуратура з організованої злочинності Панами прийняла рішення про тимчасове закриття справи у зв’язку з відсутністю складу злочину. Захист Порошенка клопотав про закриття справи в суді і дане прохання було задоволене.

Крім того, адвокати Порошенка подали заяву проти Портнова, звинувативши його у дачі завідомо неправдивих свідчень. Прокуратура вже визнала Порошенка постраждалим від неправомірних дій Портнова.

Як відомо, справа за заявою Портнова проти Порошенка була відкрита в липні 2019 року. Портнов стверджував, що Порошенко використовував фіктивні фірми для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Однак прокуратура Панами визнала надані Портновим докази недостатніми, і справа була закрита.