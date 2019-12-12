Зеленский обсудил выделение 500 млн евро для Украины с руководителем Еврокомиссии, фото: Peakpx

https://racurs.ua/n130758-zelenskiy-obsudil-vydelenie-500-mln-evro-dlya-ukrainy-s-rukovoditelem-evrokomissii.html

Ракурс

Выделение 500 млн евро для Украины запланировано Европейским Союзом.

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен обсудили такую возможность. Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

Стороны согласовали необходимые шаги. Конкретные сроки для реализации транша не называются. Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен также обсудили дальнейшую поддержку ЕС в трехсторонних переговорах о транзите российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

ЕС 11 декабря перечислил первый транш кредита в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 500 млн евро. В ноябре 2018 пятый президент Украины Петр Порошенко подписал ратификацию кредитного соглашения с ЕС на 1 млрд евро.

Ранее в Нацбанке заявили, что новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) Украина может подписать в первом квартале 2020 года. В 2019 году договор не подпишут.