Убийство Шеремета: силовики рассказывают о раскрытии преступления, фото — "Без табу"

https://racurs.ua/n130759-ubiystvo-sheremeta-siloviki-rasskazyvaut-o-raskrytii-prestupleniya-translyaciya.html

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Полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам производства об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года. Руководство МВД решило собрать по этому поводу срочный брифинг.

О задержании убийц Шеремета сегодня сенсационно написал в Фейсбук министр внутренних дел Арсен Аваков. Он заявил, что полиция с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета.

В то же время в сети появилась и информация о вероятных фигурантах дела. Ими якобы являются Андрей Антоненко, лидер группы Riffmaster, и волонтер и военной врач Юлия Кузьменко, которая работает сейчас завотделением рентгенографии в центре детской кардиологии и кардиохирургии.

Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года. Неизвестные заминировали и взорвали его автомобиль в центре Киева. Медикам не удалось спасти пострадавшего, он умер в карете скорой помощи.