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Каток у Офиса президента, фото: «Страна.uа»
Каток у Офиса президента: КГГА не давала разрешения (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n130761-katok-u-ofisa-prezidenta-kgga-ne-davalo-razresheniya-dokument.htmlРакурс
В Киевской городской государственной администрации (КГГА) не предоставляли никакого согласования на установку катка возле здания Офиса президента на Банковой.
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил советник мэра Киева Игорь Луценко.
Территория находится на балансе ОП (или ДУСи), но существуют же правила благоустройства в Киеве, и вообще правила всеобщего уважения к соседям по городу, — подчеркнул Луценко.
Впоследствии Луценко в своем Фейсбуке отметил, что улицу Банковую для установления катка преградило Государственное управление делами (ГУД) в рамках бесплатного социального проекта — филиала «Зимней страны на ВДНХ».
Он подчеркнул, что только сегодня в КГГА поступило соответствующее письмо.
В этом документе указано, что монтаж катка продлится до 25 декабря, праздничные мероприятия — до 18 января, а с 19 января до 10 февраля будет проходить демонтаж конструкций.
То есть на Банковой вплоть до 10 февраля (!) будет рекламироваться Зимняя страна ВДНХ путем установки бесплатного катка, — подчеркнул Луценко.
На странице ВДНХ в Фейсбуке отмечается, что этот каток будет бесплатным.
Напомним, каток у Офиса президента появится именно на том месте, где общественные организации и активисты устраивают протесты.
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