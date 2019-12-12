В России журналист умер от кровопотери, которую врачи пытались остановить замороженной курицей

Михаил Виноградов. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n130762-v-rossii-jurnalist-umer-ot-krovopoteri-kotoruu-vrachi-pytalis-ostanovit-zamorojennoy-kuricey.html

Ракурс

В России сегодня журналист Михаил Виноградов умер у себя дома от кровопотери. Врачи «скорой», прибывшие на вызов, пытались остановить кровотечение у мужчины замороженной курицей

Виноградову было 42 года. Он занимал должность замредактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва». Перед смертью журналист успел оставить в Facebook пост, в котором рассказал, как у него открылось кровотечение.

Журналист предположил, что у него произошел разрыв стенки артерии и сразу же позвонил в скорую помощь. Однако ему пришлось очень долго объяснять оператору о своей проблеме. Когда же приехала «скорая», то медики начали уверять, что никакого разрыва артерии нет, а кровотечение — это результат разрыва крупного сосуда.

После перевязки фельдшер достала из морозилки Виноградова замороженную курицу и посоветовала приложить ее в область раны. Заверив журналиста, что рана уже затягивается, медики уехали. Спустя несколько часов Виноградов скончался от кровопотери.

Правоохранители по факту смерти Виноградова завели уголовное дело.

Как ранее писал «Ракурс», российский журналист Сергей Доренко умер во время езды на мотоцикле. Врачи констатировали у журналиста сердечный приступ.