Тимошенко финансируют официантки и студенты, фото — Нацбанк новостей

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Спонсорами партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» являются студенты, солдаты, кассиры, безработные и пенсионеры. Некоторые из этих лиц даже не догадывались о том, что перечислили более 1 млн грн на благотворительность в пользу «Батькивщины».

Журналисты выяснили, что большие суммы на счета партии Тимошенко регулярно перечисляют подставные физические лица и компании с признаками фиктивности. Настоящего спонсора этой политической силы «Батькивщина» не указывает, сообщает в расследовании Bihus.info.

Журналисты предположили, что таким образом партия обходит закон, который существенно ограничивает финансирование политических сил в стране и обязывает обнародовать поступления и расходы.

Среди таких спонсоров партии «Батькивщина» — 21-летний Александр Стецюк, житель села Дмитрушки Уманского района Черкасской области. Он сын чиновника Уманской райгосадминистрации Людмилы Стецюк. Совокупный годовой доход этой семьи составлял до 240 тыс. грн. В то же время Александр перечислил почти 1,5 млн грн для партии Тимошенко.

Людмила Стецюк не объяснила откуда такие деньги у ее сына. Его девушка Алина Качур направила «Батькивщине» 1,45 млн грн. Студентка объяснила, что «накапливала и перечислила» средства. Одновременно со Стецюком и Качур внесли по 1,5 млн грн и Ирина Погуляйко и Анна Крыжановская. Обе являются подругами Алины и также учатся в Уманском гуманитарно-педагогическом колледже.

Подруга Алины Качур — Лилия Кизлик из Краматорска, которая работает официанткой в ​​одной из местных пиццерий — профинансировала «Батькивщину» также на 1,5 млн грн.

По полмиллиона гривен перечислили партии Тимошенко сестры Анна Запорожец и Ольга Калашник из села Сушковка Уманского района той же Черкасской области. Ее мать также не знает, кто мог отчитываться о таких транзакциях в пользу партии.

Несколько спонсоров подтвердили, что действительно перечисляли «Батькивщине» деньги, впрочем, объяснить источник происхождения таких сумм не смогли.

Напомним, что политическим партиям, которые приняли участие в распределении депутатских мандатов, за счет госбюджета возместят расходы, связанные с финансированием предвыборной агитации во время нынешних внеочередных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля.