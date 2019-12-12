Смертельное ДТП в Киеве: должностному лицу из Управления госохраны объявлено подозрение. Фото: Гал-Инфо

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ДТП в Киеве, в котором начальник одного из отделений Управления государственной охраны Украины задавил пенсионерку, расследует ГБР.

Владельцу автомобиля Skoda, который совершил наезд на женщину во время движения задним ходом на нерегулируемом пешеходном переходе, уже объявили о подозрении. Женщина скончалась на месте происшествия, сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего), для подозреваемого будут избирать меру пресечения.

В случае доказательства вины военнослужащего ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, что несколько дней назад близ села Старое Киевской области водитель автомобиля Daewoo сбил мальчика и девочку на обочине дороги. Сейчас дети в тяжелом состоянии находятся в больнице. Как оказалось, за рулем находился пьяный военнослужащий.