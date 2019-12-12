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Павел Шеремет, фото: «Википедия»
Убийство Шеремета: следствие отрабатывало четыре версии (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n130765-ubiystvo-sheremeta-sledstvie-otrabatyvalo-chetyre-versii-infografika.htmlРакурс
В деле об убийстве журналиста Павла Шеремента следствие отрабатывало четыре версии.
Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил начальник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Евгений Коваль.
Следствие рассматривало такие версии:
- ошибка в объекте преступления, поскольку автомобиль, в результате подрыва которого погиб Шеремет, принадлежит руководителю «Украинской правды» Елене Притуле;
- бытовые и межличностные конфликтные ситуации;
- профессиональная деятельность Шеремета в Украине, Беларуси и России;
- дестабилизация социально-политической ситуации в Украине путем убийства известного лица.
С остальными, первые три версии были отвергнуты.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, которым он руководил, в центре Киева.
Напомним, сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваковзаявило раскрытии убийства Шеремета и задержания фигурантов преступления.
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