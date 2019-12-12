Павел Шеремет, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n130765-ubiystvo-sheremeta-sledstvie-otrabatyvalo-chetyre-versii-infografika.html

Ракурс

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремента следствие отрабатывало четыре версии.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил начальник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Евгений Коваль.

Следствие рассматривало такие версии:

ошибка в объекте преступления, поскольку автомобиль, в результате подрыва которого погиб Шеремет, принадлежит руководителю «Украинской правды» Елене Притуле;

бытовые и межличностные конфликтные ситуации;

профессиональная деятельность Шеремета в Украине, Беларуси и России;

дестабилизация социально-политической ситуации в Украине путем убийства известного лица.

С остальными, первые три версии были отвергнуты.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, которым он руководил, в центре Киева.

Напомним, сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваковзаявило раскрытии убийства Шеремета и задержания фигурантов преступления.