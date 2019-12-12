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Ракурс
Павел Шеремет, фото: «Википедия»

Убийство Шеремета: следствие отрабатывало четыре версии (ИНФОГРАФИКА)

12 дек 2019, 18:07
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В деле об убийстве журналиста Павла Шеремента следствие отрабатывало четыре версии.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил начальник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Евгений Коваль.

Следствие рассматривало такие версии:

  • ошибка в объекте преступления, поскольку автомобиль, в результате подрыва которого погиб Шеремет, принадлежит руководителю «Украинской правды» Елене Притуле;
  • бытовые и межличностные конфликтные ситуации;
  • профессиональная деятельность Шеремета в Украине, Беларуси и России;
  • дестабилизация социально-политической ситуации в Украине путем убийства известного лица.

С остальными, первые три версии были отвергнуты.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, которым он руководил, в центре Киева.

Скриншот: Skrypin.ua

Напомним, сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваковзаявило раскрытии убийства Шеремета и задержания фигурантов преступления.

Источник: Ракурс


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