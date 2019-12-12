Во время брифинга

https://racurs.ua/n130766-ubiystvo-sheremeta-pravoohraniteli-nazvali-podozrevaemyh-video.html

Ракурс

В полиции назвали перечень подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло 20 июля 2016 года в центре Киева.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Нацполици Евгений Коваль.

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозревает пять человек:

медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар;

врача и волонтера Юлию Кузьменко;

музыканта и добровольца Андрея Антоненко;

добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии следствия, Кузьменко с Антоненко якобы закладывали взрывчатку, Дугар — исследовала местность и делала фотосъемку за несколько дней до взрыва.

Следствие имеет записи разговоров, на которых Владислав Грищенко хвастался, что может создать любую взрывчатку.

По данным следствия, подозреваемая Юлия Кузьменко во время разговоров с близкими неоднократно выражала различные сценарии дестабилизации ситуации в Украине и проведения обстрела артиллерией Киева. Один из ее собеседников отметил в ответ: «Чтобы Киев привести норму, нужно по нему 4−5 кассет „Градов“ выпустить».

Кузьменко также обсуждала сценарий поиска «сакральной жертвы», «Жанны Дарк», которая бы пострадала от действий силовиков и ее потом «спасала вся Украина». Роль этого лица якобы должна была выполнить известный волонтер Маруся Звиробий.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной «руки Кремля» в этом преступлении, министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что существует несколько подверсий по убийству Шеремета.

Например, Шеремет писал книгу вместе с Немцовым (российский оппозиционный политик, убитый в Москве в 2015 году — ред.), Шеремет выдавал несколько материалов, которые разоблачали нынешний режим в соседнем государстве. Поэтому это тоже может быть версией и это тоже рассматривается, — отметил Аваков.

Напомним, следствие изначально рассматривало четыре версии убийства Шеремета.