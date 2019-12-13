Підозрювана Яна Дугарь на момент злочину була за кордоном. Фото:

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Яна Дугарь, підозрювана у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, на момент скоєння злочину перебувала за кордоном.

Дугарь у день вбивства не було на території України. Вбивство Шеремета було скоєне 20 липня. Про це заявила адвокат підозрюваної під час обрання запобіжного заходу. Відповідні документи адвокат передав суду на розгляд. Про це повідомлялося в трансляції судового засідання.

На засіданні присутній колишній нардеп Оксана Корчинська, народні депутати від «Європейської Солідарності» Яна Зінкевич, Михайло Бондар та Микола Величкович. Останні оголосили, що готові подати заяви про готовність взяти Яну Дугарь на поруки. Також участь в суді беруть Віталій Коломієць, Микола Оріховський та Денис Романов.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва сьогодні обирає запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Правоохоронці підозрюють у злочині військовослужбовця Сил спеціальних операцій Збройних сил України та музиканта Андрія Антоненка, волонтера Юлію Кузьменко та медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь. Також серед підозрюваних — добровольці Владислав та Інна Грищенки.