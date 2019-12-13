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Суд у справі Шеремета обирає підозрюваним запобіжний захід. Фото: 24 канал

Суд обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Шеремета (ТРАНСЛЯЦІЯ)

13 гру 2019, 12:59
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Запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета 13 грудня обирає Печерський райсуд Києва.

Правоохоронці підозрюють у злочині військовослужбовця Сил спеціальних операцій Збройних сил України та музиканта Андрія Антоненка, волонтера Юлію Кузьменко та медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар. Також серед підозрюваних — добровольці Владислав та Інна Грищенки.

Слідчі вважають, що Кузьменко з Антоненком нібито закладали вибухівку під автомобіль, а Дугарь — досліджувала місцевість і робила фотозйомку за кілька днів до вибуху. Також слідство має записи розмов, на яких Грищенко вихвалявся, що може створити будь-яку вибухівку.

Очікується, що днями правоохоронці представлять суду висновок про проведення всіх необхідних експертиз.

Як відомо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву автомобіля, яким він керував, у центрі Києва.

Нагадаємо, 12 грудня міністр внутрішніх справ України повідомив про затримання фігурантів злочину у справі журналіста Павла Шеремета.

Джерело: Ракурс


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