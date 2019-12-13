Суд по делу Шеремета избирает подозреваемым меру пресечения. Фото: 24 канал

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Меру пресечения подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета 13 декабря избирает Печерский райсуд Киева.

Правоохранители подозревают в преступлении военнослужащего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и музыканта Андрея Антоненко, волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь. Также среди подозреваемых — добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

Следователи считают, что Кузьменко с Антоненко якобы закладывали взрывчатку под автомобиль, а Дугарь — исследовала местность и делала фотосъемку за несколько дней до взрыва. Также следствие имеет записи разговоров, на которых Грищенко хвастался, что может создать любую взрывчатку.

Ожидается, что на днях правоохранители представят суду заключение о проведении всех необходимых экспертиз.

Как известно, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, которым он управлял, в центре Киева.

Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Украины сообщил о задержании фигурантов преступления в деле журналиста Павла Шеремета.