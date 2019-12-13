Образец косовской керамики, фото: Евгений Нищук

https://racurs.ua/n130793-kosovskaya-risovannaya-keramika-vnesena-v-spisok-kulturnogo-naslediya-chelovechestva-unesko.html

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В Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества внесена косовская рисованная керамика (традиционный народный гуцульский промысел).

Соответствующее решение вчера приняла сессия комитета по охране нематериального культурного наследия в Боготе (Колумбия). Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил бывший министр культуры Украины Евгений Нищук.

По словам Нищука, на заседании ЮНЕСКО косовскую керамику представляла украинская делегация из города Косив, которую возглавляла глава благотворительной организации «БФ Аутентичность Гуцульщины» Мария Гринюк.

В списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО также уже есть украинская петриковская роспись и казацкие песни Днепропетровской области. Нищук выразил надежду, что в будущем в этот список также добавится «Орнек» — орнамент крымских татар.

Напомним, в прошлом году ЮНЕСКО включила музыку регги в список нематериальных культурных шедевров человечества.