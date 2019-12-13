Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Взрыв в многоэтажке в Бланкенбурге. Фото: РБК-Украина

Взрыв в многоэтажке в Германии: пострадали 25 человек, есть погибший (ФОТО)

13 дек 2019, 12:18
999

Взрыв в многоэтажке в небольшом немецком городке Бланкенбург прогремел сегодня утром, 13 декабря. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 25 человек, один человек погиб и один считается пропавшим без вести.

В полиции заявляют, что количество пострадавших может быть больше, сообщает MDR.

Взрыв в многоэтажке в Бланкенбурге. Фото: MDR

Правоохранители не исключают, что могут быть обнаружены и другие жертвы взрыва.

Личность погибшего человека не установлена. До сих пор не ясно, является мертвый мужчиной или женщиной. Тело было найдено в одной из квартир.

Следует отметить, что многоэтажный жилой дом, в котором произошел взрыв, расположен вблизи начальной школы и детского сада. После взрыва 100 детей были переведены в другие учебные и дошкольные учреждения.

Территория вокруг дома оцеплена полицией, все жители эвакуированы.

Как ранее писал «Ракурс», в словацком городе Прешов произошел взрыв в 13-этажном жилом доме. Было установлено, что причиной взрыва была утечка бытового газа.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше