Взрыв в многоэтажке в Германии: пострадали 25 человек, есть погибший (ФОТО)

Взрыв в многоэтажке в Бланкенбурге. Фото: РБК-Украина

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Ракурс

Взрыв в многоэтажке в небольшом немецком городке Бланкенбург прогремел сегодня утром, 13 декабря. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 25 человек, один человек погиб и один считается пропавшим без вести.

В полиции заявляют, что количество пострадавших может быть больше, сообщает MDR.

Правоохранители не исключают, что могут быть обнаружены и другие жертвы взрыва.

Личность погибшего человека не установлена. До сих пор не ясно, является мертвый мужчиной или женщиной. Тело было найдено в одной из квартир.

Следует отметить, что многоэтажный жилой дом, в котором произошел взрыв, расположен вблизи начальной школы и детского сада. После взрыва 100 детей были переведены в другие учебные и дошкольные учреждения.

Территория вокруг дома оцеплена полицией, все жители эвакуированы.

Как ранее писал «Ракурс», в словацком городе Прешов произошел взрыв в 13-этажном жилом доме. Было установлено, что причиной взрыва была утечка бытового газа.