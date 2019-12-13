Крейсер «Адмирал Кузнецов». Фото: ТАСС

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Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» унес жизнь одного человека, еще 12 пострадали.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, а 11 — как средней степени тяжести. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной. Об этом 13 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожарные около 5.00 ликвидировали открытое горение на авианосном крейсере, площадь пожара составляла 500 кв. м. Отмечается, что тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокими температурами. Сейчас известно, что пожар возник в первом энергоотсеке на восьмой палубе и горело дизельное топливо.

Напомним, 12 декабря на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Инцидент произошел под Мурманском, где судно ремонтируется после того, как в октябре 2018 года попало в аварию с плавучим доком.

В результате происшествия пострадали 10 человек. Шесть из них находятся в реанимации. Только состояние одного пострадавшего оценивается как легкой степени тяжести. Большинство пострадавших отравились продуктами горения, один человек получил черепно-мозговую травму