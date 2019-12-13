Крейсер «Адмірал Кузнецов». Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n130791-pojeju-na-avianosci-admiral-kuzniecov-zagasyly-cherez-dobu-ie-zagyblyy.html

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Пожежа на авіаносці «Адмірал Кузнєцов» забрала життя однієї особи, ще 12 постраждали.

Стан одного з постраждалих оцінюється як важкий, а 11 — як середнього ступеня тяжкості. Доля одного члена екіпажу залишається невідомою. Про це 13 грудня повідомляє ТАСС із посиланням на екстрені служби.

Вогнеборці близько 5.00 ліквідували відкрите горіння на авіаносному крейсері, площа пожежі складала 500 кв. м. Зазначається, що гасіння пожежі ускладнювалося сильним задимленням та високими температурами. Наразі відомо, що пожежа виникла в першому енерговідсіці на восьмій палубі й горіло дизельне паливо.

Нагадаємо, 12 грудня на російському авіаносці «Адмірал Кузнєцов» сталася пожежа. Інцидент стався під Мурманськом, де судно ремонтується після того, як у жовтні 2018 року потрапило в аварію з плавучим доком.

Внаслідок події постраждали 10 осіб. Шестеро з них знаходяться в реанімації. Тільки стан одного потерпілого оцінюється як легкого ступеня тяжкості. Більшість із постраждалих отруїлися продуктами горіння, одна особа дістала черепно-мозкову травму