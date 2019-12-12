У пожежі на авіаносці адмірал Кузнецов постраждали 10 осіб. Фото: gazeta.ru

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У Мурманську внаслідок пожежі на авіаносному крейсері «Адмірал Кузнєцов постраждали 10 осіб.

Шестеро з них знаходяться в реанімації. Тільки стан одного потерпілого оцінюється як легкого ступеня тяжкості. Більшість з постраждалих отруїлися продуктами горіння, одна особа дістала черепно-мозкову травму. Про це 12 грудня повідомляє ТАСС.

Попередньо встановлено, що пожежа сталася під час ремонтних зварювальних робіт у першому енерговідсіці. Кабель загорівся від окалини, що потрапила на нижні палуби, загорілося дизельне паливо. У цей момент на крейсері знаходилися 400 працівників, всіх евакуювали. Спочатку площа горіння становила 20 кв. м, а пізніше вогонь поширився до 120 кв. м.

Командування Північного флоту РФ повідомило, що в ході гасіння пожежі постраждали двоє військовослужбовців, але їхньому життю вже нічого не загрожує.

Нагадаємо, 12 грудня на російському авіаносці «Адмірал Кузнєцов» сталася пожежа, зникли декілька людей. Інцидент стався під Мурманськом, де судно ремонтується після того, як у жовтні 2018 року потрапило в аварію з плавучим доком.