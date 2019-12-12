В пожаре на авианосце адмирал Кузнецов пострадали 10 человек. Фото: gazeta.ru

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В Мурманске в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали 10 человек.

Шесть из них находятся в реанимации. Только состояние одного пострадавшего оценивается как легкой степени тяжести. Большинство пострадавших отравились продуктами горения, один человек получил черепно-мозговую травму. Об этом 12 декабря сообщает ТАСС.

Предварительно установлено, что пожар произошел во время ремонтных сварочных работ в первом энергоотсеке. Кабель загорелся от окалины, попавшей на нижние палубы, загорелось дизельное топливо. В этот момент на крейсере находились 400 работников, всех эвакуировали. Изначально площадь горения составляла 20 кв. м, а позже огонь распространился до 120 кв. м.

Командование Северного флота РФ сообщило, что в ходе тушения пожара пострадали два военнослужащих, но их жизни уже ничего не угрожает.

Напомним, 12 декабря на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар, исчезли несколько людей. Инцидент произошел под Мурманском, где судно ремонтируется после того, как в октябре 2018 года попало в аварию с плавучим доком.