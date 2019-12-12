Облікова ставка знову впала: НБУ пом’якшує кредитну політику на тлі міцної гривні, фото — Нововолинськ

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Правління Національного банку знову знизило облікову ставку. З 13 грудня вона становитиме 13,5%. Регулятор пояснив прискорення пом’якшення монетарної політики зміцненням гривні.

Стрімке зміцнення курсу гривні зумовлює швидше зниження інфляційного тиску, ніж очікувалося. Споживча інфляція стрімко уповільнилася й у листопаді досягла 5% — показника, досягнення якого НБУ задекларував у 2015 році, — повідомляє прес-служба регулятора.

Саме цими тенденціями на фінансовому ринку Нацбанк пояснив рішення вкотре у 2019 році знизити облікову ставку. В НБУ також анонсували перегляд прогноз інфляції з урахуванням ситуації на валютному ринку. Ці дані і загальний макропрогноз оприлюднять наприкінці січня.

В Нацбанку зауважили про ризики, які все ще чатують на ситуацію у державних фінансах. По-перше, це судові рішення і тиск на Національний банк, по-друге, припинення транзиту газу з РФ і посилення торговельних війн у світі.

В НБУ вважають, що пом’якшення кредитної політики не спровокує інфляцію, але водночас дозволить підтримати економічне зростання. Наступне засідання правління Нацбанку з питань монетарної політики відбудеться 30 січня 2020 року.

Ще у вересні в регуляторі заявляли, що будуть повільно знижувати облікову ставку і не мали наміру швидко здешевлювати ціну грошей в країні. Тоді таку позицію пояснювали тим, що це зумовить високий тиск на інфляцію, а також непропорційним зростанням зарплати із із підвищенням продуктивності праці в Україні.

У вересні Нацбанк знизив облікову ставку на 0,5% — із 17% до 16,5%, у жовтні — до 15%. Облікова ставка — це відсоток, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть позичати кошти клієнтам.