Учетная ставка снова упала: НБУ смягчает кредитную политику на фоне крепкой гривни, фото — Нововолынск

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Правление Национального банка вновь снизило учетную ставку. С 13 декабря она составит 13,5%. Регулятор объяснил ускорение смягчения монетарной политики процессом укрепления гривны.

Стремительное укрепление курса гривны приводит к быстрому снижению инфляционного давления. Потребительская инфляция стремительно замедлилась и в ноябре достигла 5% — показателя, достижение которого НБУ задекларировал в 2015 году, — сообщает пресс-служба регулятора.

Именно этими тенденциями на финансовом рынке Нацбанк объяснил решение в очередной раз в 2019 году снизить учетную ставку. В НБУ также анонсировали пересмотр прогноза инфляции с учетом ситуации на валютном рынке. Эти данные и общий макропрогноз обнародуют в конце января.

В Нацбанке отметили о рисках, которые все еще подстерегают ситуацию в государственных финансах. Во-первых, это судебные решения и давление на Национальный банк, во-вторых, прекращение транзита газа и усиления торговых войн в мире.

В НБУ считают, что смягчение кредитной политики не спровоцирует инфляцию, но одновременно позволит поддержать экономический рост. Следующее заседание правления Нацбанка по вопросам монетарной политики состоится 30 января 2020 года.

Еще в сентябре в регуляторе заявляли, что будут медленно снижать учетную ставку и не собирались быстро удешевлять цену денег в стране. Тогда такую ​​позицию объясняли тем, что это приведет к высокому давлению на инфляцию, а также непропорциональному росту зарплат и повышения производительности труда в Украине.

В сентябре Нацбанк снизил учетную ставку на 0,5% — с 17% до 16,5%, в октябре — до 15%. Учетная ставка — это процент, под который НБУ предоставляет кредиты банкам и, соответственно, ниже которого коммерческие банки не могут занимать средства клиентам.