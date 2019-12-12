Буллинг в школе Киева осуществляла учительница

Учитель. Фото: Газета Слонимская

https://racurs.ua/n130745-bulling-v-shkole-kieva-osuschestvlyala-uchitelnica.html

Ракурс

Буллинг со стороны учителя был выявлен сотрудниками полиции в одной из школ Киева. В отношении педагога составлено три админпротокола, которые уже направлены в суд для принятия соответствующего решения.

В полицию обратились родители учеников одной общеобразовательных школ столицы, расположенной в Подольском районе. Родители сообщили, что их дети подвергаются жестокому обращению со стороны учителя. Преподаватель безосновательно обвинял учеников, унижал их достоинство, а также дети подвергались травле, сообщает пресс-служба Нацполции Киева.

Было установлено, что учитель на уроках дважды кричала на малолетнюю школьницу и оскорбляла ее. Это привело к ухудшению самочувствия школьницы и ей пришлось обратиться за помощью в медпункт. Также психологическому давлению со стороны учителя подвергались еще двое детей.

Руководство школы подтвердило факт буллинг, что зафиксировано в соответствующих протоколах. Согласно полученной характеристике, педагог имеет склонность к агрессии, а также использует нецензурные выражения в общении с коллегами, родителями и детьми.

Правоохранителями составлены два административных протокола по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и один по ст. 173−4 КУоАП (буллинг участника образовательного процесса). Документы направлены в Подольский суд города Киева для принятия решения.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине принят закон, предусматривающий наказание за буллинг в виде наложения штрафа.