Суд арестовал 690 млн грн активов владельца «Дельта Банка», фото: Википедия

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Ракурс

Арестованы активы владельца «Дельта Банка» Николая Лагуна.

Соответствующее решение принял Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц. Пресс-служба Фонда сообщила подробности.

Судебная инстанция удовлетворила жалобу организации. Речь идет о взыскании с Лагуна вреда, причиненного банку и его кредиторам в размере 691, 297 млн грн. Ему запрещено совершать любые действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания. В Фонде гарантирования считают, что это обеспечит реальное исполнение судебного решения.

В другом иске Фонда Лагун является ответчиком совместно с еще семи другими связанными с «Дельта Банком» лицами. Суд подтвердил решение оставить этот коллективный иск без рассмотрения из-за нарушения правил объединения исковых требований.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило, что разыскивает экс-председателей «VAB Банка». Сотрудники правоохранительной структуры сообщили им о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, который был выдан Национальным банком Украины.