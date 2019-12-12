Суд заарештував 690 млн грн активів власника «Дельта Банку», фото: Вікіпедія

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Заарештовано активи власника «Дельта Банку» Миколи Лагуна.

Відповідне рішення прийняв Північний апеляційний господарський суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб. Прес-служба Фонду повідомила подробиці.

Судова інстанція задовольнила скаргу організації. Йдеться про стягнення з Лагуна шкоди, завданої банку та його кредиторам у розмірі 691,297 млн грн. Йому заборонено вчиняти будь-які дії щодо відчуження майна в межах суми стягнення. У Фонді гарантування вважають, що це забезпечить реальне виконання судового рішення.

У іншому позиві Фонду Лагун є відповідачем спільно з 7 іншими пов’язаними особами «Дельта Банку». Суд підтвердив ухвалу про залишення цього колективного позову без розгляду через порушення правил об'єднання позовних вимог.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило про розшук екс-голів «VAB Банку». Співробітники правоохоронної структури повідомили їм про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, що був виданий Національним банком України.