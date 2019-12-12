Киянин затримав зловмисника, який кріпив маячок для стеження на чуже авто. Фото: podolsk.ru

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Ракурс

У центрі Києва на вулиці Малій Житомирській місцевий житель затримав і передав поліції невідомого чоловіка, котрий намагався встановити на чужий автомобіль пристрій, схожий на GPS-трекер для стеження.

Увагу перехожого привернула дивна поведінка незнайомця: він «крутився» біля чужої машини і намагався щось до неї прикріпити. Події відбувалися близько 17.00, повідомляється на сайті Нацполіції.

Місцевий житель викликав оперативну групу, яка забрала зловмисника. Під час обшуку в нього було знайдено пристрій для стеження та мініатюрну камеру.

Наразі стосовно затриманого розпочато кримінальне провадження за ст. 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Слідчі вирішують питання щодо передачі матеріалів справи Службі безпеки України.

Раніше «Ракурс» писав, що в передмісті Осло чоловіка з двома дробовиками і пістолетом, який увірвався до місцевої мечеті й почав стріляти, знешкодили самі парафіяни. Згодом зловмисника передали норвезькій поліції.