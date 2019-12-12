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Ракурс
Киевлянин задержал злоумышленника, крепившего маячок для слежки на чужое авто. Фото: podolsk.ru

Киевлянин задержал злоумышленника, крепившего маячок для слежки на чужое авто (ФОТО)

12 дек 2019, 14:21
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В центре Киева на улице Малой Житомирской местный житель задержал и передал полиции неизвестного мужчину, который пытался установить на чужой автомобиль устройство, похожее на GPS-трекер для слежения.

Внимание прохожего привлекло странное поведение незнакомца: он «крутился» возле чужой машины и пытался что-то к ней прикрепить. Инцидент произошел около 17.00, сообщается на сайте Нацполиции.

Местный житель вызвал оперативную группу, которая увезла злоумышленника. Во время обыска у него обнаружили устройство для слежения и миниатюрную камеру.

В отношении задержанного начато уголовное производство по ст. 359 УК Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Следователи решают вопрос о передаче материалов дела Службе безопасности Украины.

Киевлянин задержал злоумышленника, который крепил маячок для слежки на чужое авто. Фото: Нацполиция

Киевлянин задержал злоумышленника, который крепил маячок для слежки на чужое авто. Фото: Нацполиция

Киевлянин задержал злоумышленника, который крепил маячок для слежки на чужое авто. Фото: Нацполиция

Киевлянин задержал злоумышленника, который крепил маячок для слежки на чужое авто. Фото: Нацполиция

Ранее «Ракурс» писал, что в пригороде Осло мужчину с двумя дробовиками и пистолетом, который ворвался в местную мечеть и начал стрелять, обезвредили сами прихожане. Впоследствии злоумышленника передали норвежской полиции.

Источник: Ракурс


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