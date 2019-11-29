VAB Банк. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n130156-nabu-rozshukuie-eks-goliv-vab-banku-foto.html

Ракурс

Оголосили в національний розшук екс-голову правління «VAB Банку» Дениса Мальцева та екс-очільницю наглядової ради «VAB банку» Наталію Василюк.

13 листопада Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило вісьмох осіб, серед яких були Денис Мальцев і Наталія Василюк, про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, що був виданий Національним банком України, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

У жовтні 2014 року «ВіЕйБі Банку» було надано стабілізаційний кредит у розмірі 1,2 млрд грн. На той момент банк належав власнику аграрного холдингу «Укрлендфармінг» Олегу Бахматюку. Через місяць НБУ визнав банк неплатоспроможним.

Для більшості фігурантів було обрано запобіжні заходи. Бахматюку і Мальцеву відправили підозри поштою, оскільки їхнє місцезнаходження встановити на той момент було неможливо.

Відомо, що Бахматюк знаходиться за кордоном й він не визнає своєї вини. Мальцева підозрюють у змові з керівництвом НБУ щодо прийняття рішення про видачу стабілізаційного кредиту.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Олег Бахматюк, екс-власник «VAB Банку», заявив про готовність найближчим часом повернутися в Україну і частинами віддати заборговане. Бахматюк планував це зробити в найближчі 2−3 тижні.