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Ракурс
Зеленський визначив пріоритети для прокуратури. Фото: president.gov.ua

«Ніхто не дозволить зливати справи Майдану»: Зеленський визначив пріоритети для прокуратури (ВІДЕО)

29 лис 2019, 17:56
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Володимир Зеленський, президент України, наголосив, що суспільство не дозволить силовикам не розслідувати справи Майдану.

Прокуратура повинна продовжувати на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях інших органів, незважаючи на те, що з 20 листопада позбавлена функції слідства. Про це Зеленський заявив 29 листопада на урочистостях з нагоди Дня працівників прокуратури, захід транслювали українські ЗМІ.

Насамперед це стосується злочинів, скоєних на Майдані Незалежності у 2013−2014 роках. Окремо зауважу, що 3 грудня першим питанням порядку денного Верховної Ради будуть дуже важливі зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Ніхто не дозволить зливати справи Майдану, — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, генпрокурор та його команда повинні зробити так, щоб слово прокурор не асоціювалося з дорогими автомобілями, віллами, яхтами та коштовностями. Президент відзначив, що наразі в країні відбувається «не імітація реформи, а реальні зміни, які стосуються всіх рівнів прокуратури».

Раніше повідомлялося, що всі працівники Генеральної прокуратури пройдуть багаторівневі тести, атестації й перевірки на доброчесність. Всі особи, які пройдуть тести, працюватимуть в Офісі генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах.

Джерело: Ракурс


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