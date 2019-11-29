Зеленский определил приоритеты для прокуратуры. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины отметил, что общество не позволит силовикам не расследовать дела Майдана.

Прокуратура должна продолжать на должном уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовных процессах других органов, несмотря на то, что с 20 ноября лишена функции следствия. Об этом Зеленский заявил 29 ноября на торжествах по случаю Дня работников прокуратуры, мероприятие транслировали украинские СМИ.

Прежде всего это касается преступлений, совершенных на Майдане Независимости в 2013—2014 годах. Отдельно замечу, что 3 декабря первым вопросом повестки дня Верховной Рады будут очень важные изменения в закон о Государственном бюро расследований. Никто не позволит сливать дела Майдана, — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, генпрокурор и его команда должны сделать так, чтобы слово прокурор не ассоциировалось с дорогими автомобилями, виллами, яхтами и драгоценностями. Президент отметил, что сейчас в стране происходит «не имитация реформы, а реальные изменения, которые касаются всех уровней прокуратуры».

Ранее сообщалось, что все работники Генеральной прокуратуры пройдут многоуровневые тесты, аттестации и проверки на добропорядочность. Все лица, которые пройдут тесты, будут работать в Офисе генерального прокурора, областных и окружных прокуратурах.