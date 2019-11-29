Кулеба оплатив лікування постраждалого в ДТП водія

Микола Кулеба і водій Вадим. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n130154-kuleba-oplatyv-likuvannya-postrajdalogo-v-dtp-vodiya.html

Ракурс

Микола Кулеба, який обіймає посаду уповноваженого президента України з прав дитини, надав матеріальну допомогу другому учаснику ДТП — водієві мікроавтобуса Вадиму. Чиновник оплатив лікування водія.

В інтерв’ю журналістам Вадим заявив, що відвідати в лікарні Кулебу він вирішив сам. Вадим визнав, що Кулеба в ДТП постраждав набагато сильніше за нього. Крім того, хлопець додав, що не тримає зла на чиновника і всі повинні залишатися людьми у будь-якій ситуації. Мало того, Вадим вдячний Кулебі, який підтримав його матеріально і оплатив лікування, повідомляє ТСН.

Хлопець повідомив, що у нього діагностували струс мозку і забої. Його вже виписали з лікарні, і на даний час він проходить амбулаторне лікування вдома. Вадим також поправив заступника міністра МВС Антона Геращенка, який заявив, що хлопець безробітний.

Насправді Вадим працює водієм і під час аварії якраз їхав із Києва на підприємство, де він працевлаштований.

Нагадаємо, що 24 листопада в селі Чабани під Києвом сталася страшна ДТП, учасником якої став Кулеба. На момент аварії в машині чиновника перебували його двоє синів.