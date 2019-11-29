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Николай Кулеба и водитель Вадим. Фото: Facebook

Кулеба оплатил лечение пострадавшего в ДТП водителя

29 ноя 2019, 17:56
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Николай Кулеба, который занимает должность уполномоченного президента Украины по правам ребенка, оказал материальную помощью второму участнику ДТП — водителю микроавтобуса Вадиму. Чиновник оплатил лечение водителя.

В интервью журналистам Вадим заявил, что навестить в больнице Кулебу он решил сам. Вадим признал, что Кулеба в ДТП пострадал гораздо сильнее него. Кроме того, парень добавил, что не держит зла на чиновника и все должны оставаться людьми в любой ситуации. Мало того, Вадим благодарен Кулебе, который поддержал его материально и оплатил лечение, сообщает ТСН.

Парень сообщил, что у него диагностировали сотрясение мозга и ушибы. Его уже выписали из больницы, и в настоящее время он проходит амбулаторное лечение дома. Вадим также поправил заместителя министра МВД Антона Геращенко, который заявил, что парень безработный.

На самом деле Вадим работает водителем и во время аварии как раз ехал из Киева на предприятие, в котором трудоустроен.

Напомним, что 24 ноября в селе Чабаны под Киевом произошло жуткое ДТП, участником которого стал Кулеба. На момент аварии в машине чиновника находились его двое сыновей.


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