Кулеба оплатил лечение пострадавшего в ДТП водителя

Николай Кулеба и водитель Вадим. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n130154-kuleba-oplatil-lechenie-postradavshego-v-dtp-voditelya.html

Ракурс

Николай Кулеба, который занимает должность уполномоченного президента Украины по правам ребенка, оказал материальную помощью второму участнику ДТП — водителю микроавтобуса Вадиму. Чиновник оплатил лечение водителя.

В интервью журналистам Вадим заявил, что навестить в больнице Кулебу он решил сам. Вадим признал, что Кулеба в ДТП пострадал гораздо сильнее него. Кроме того, парень добавил, что не держит зла на чиновника и все должны оставаться людьми в любой ситуации. Мало того, Вадим благодарен Кулебе, который поддержал его материально и оплатил лечение, сообщает ТСН.

Парень сообщил, что у него диагностировали сотрясение мозга и ушибы. Его уже выписали из больницы, и в настоящее время он проходит амбулаторное лечение дома. Вадим также поправил заместителя министра МВД Антона Геращенко, который заявил, что парень безработный.

На самом деле Вадим работает водителем и во время аварии как раз ехал из Киева на предприятие, в котором трудоустроен.

Напомним, что 24 ноября в селе Чабаны под Киевом произошло жуткое ДТП, участником которого стал Кулеба. На момент аварии в машине чиновника находились его двое сыновей.