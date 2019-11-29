"Черная пятница": Нацгвардия оригинально присоединилась к началу праздничных распродаж, фото — bikeincity.com.ua

https://racurs.ua/n130153-bercy-v-podarok-nacgvardiya-originalno-prisoedinilas-k-chernoy-pyatnice-foto.html

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Национальная гвардия Украины оригинально присоединилась к «черной пятнице» — традиционному дню скидок и распродаж, который с сегодняшнего дня начался в мире.

В Фейсбук руководство этого силового органа разместило несколько постов, связанных с днем, который дает старт сезону рождественских распродаж. Обычно это первая пятница после Дня благодарения в США. Нацгвардия оригинально пригласила желающих служить в ее рядах.

Подай документы на контракт в НГУ — получи берцы в подарок, — написано на постере в Фейсбук.

В нижней части рисунка кадровики Нацгвардии пошутили так: «Пошел за бсплатными берцами — получил братанов».

На другом рисунке маркетологи НГУ назвали свое силовое ведомство единственным, чьи подарки приходят вовремя на передовую.