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"Черная пятница": Нацгвардия оригинально присоединилась к началу праздничных распродаж, фото — bikeincity.com.ua

Берцы в подарок: Нацгвардия оригинально присоединилась к «черной пятнице» (ФОТО)

29 ноя 2019, 17:45
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Национальная гвардия Украины оригинально присоединилась к «черной пятнице» — традиционному дню скидок и распродаж, который с сегодняшнего дня начался в мире.

В Фейсбук руководство этого силового органа разместило несколько постов, связанных с днем, который дает старт сезону рождественских распродаж. Обычно это первая пятница после Дня благодарения в США. Нацгвардия оригинально пригласила желающих служить в ее рядах.

Подай документы на контракт в НГУ — получи берцы в подарок, — написано на постере в Фейсбук.

В нижней части рисунка кадровики Нацгвардии пошутили так: «Пошел за бсплатными берцами — получил братанов».

Национальная гвардия Украины оригинально присоединилась к «черной пятнице», фото — Фейсбук НГУ

На другом рисунке маркетологи НГУ назвали свое силовое ведомство единственным, чьи подарки приходят вовремя на передовую.

Национальная гвардия Украины оригинально присоединилась к «черной пятнице», фото — Фейсбук НГУ

Источник: Ракурс


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