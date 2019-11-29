"Чорна п'ятниця": Нацгвардія оригінально долучилася до початку святкових розпродажів, фото — bikeincity.com.ua

https://racurs.ua/ua/n130153-berci-v-podarunok-nacgvardiya-oryginalno-doluchylasya-do-chornoyi-p-yatnyci-foto.html

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Національна гвардія України оригінально долучилася до «чорної п’ятниці» — традиційного дня знижок та розпродажів, який від сьогодні розпочався у світі.

У Фейсбук керівництво цього силового органу розмістило декілька постів, пов’язаних із днем, який дає старт сезону різдвяних розпродажів. Зазвичай це перша п’ятниця після Дня подяки у США. Нацгвардія оригінально запросила охочих служити у її лавах.

Подай документи на контракт в НГУ — отримай берці в подарунок, — йдеться на постері у Фейсбук.

У нижній частині малюнку кадровики Нацгвардії пожартували так: «Пішов по безоплатні берці — отримав братанів».

На іншому малюнку маркетологи НГУ назвали своє силове відомство єдиним, чиї подарунки приходять вчасно на передову.