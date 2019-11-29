Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
"Чорна п'ятниця": Нацгвардія оригінально долучилася до початку святкових розпродажів, фото — bikeincity.com.ua

Берці в подарунок: Нацгвардія оригінально долучилася до «чорної п’ятниці» (ФОТО)

29 лис 2019, 17:45
999

Національна гвардія України оригінально долучилася до «чорної п’ятниці» — традиційного дня знижок та розпродажів, який від сьогодні розпочався у світі.

У Фейсбук керівництво цього силового органу розмістило декілька постів, пов’язаних із днем, який дає старт сезону різдвяних розпродажів. Зазвичай це перша п’ятниця після Дня подяки у США. Нацгвардія оригінально запросила охочих служити у її лавах.

Подай документи на контракт в НГУ — отримай берці в подарунок, — йдеться на постері у Фейсбук.

У нижній частині малюнку кадровики Нацгвардії пожартували так: «Пішов по безоплатні берці — отримав братанів».

Національна гвардія України оригінально долучилася до «чорної п’ятниці», фото — Фейсбук НГУ

На іншому малюнку маркетологи НГУ назвали своє силове відомство єдиним, чиї подарунки приходять вчасно на передову.

Національна гвардія України оригінально долучилася до «чорної п’ятниці», фото — Фейсбук НГУ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше