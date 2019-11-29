Розмінування Донбасу. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n130151-boyovyky-na-donbasi-povtorno-vykorystovuut-miny-vylucheni-pry-rozminuvanni.html

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Ситуація на Донбасі ускладнюється активністю з боку російсько-окупаційних військ, які застосовують вибухонебезпечні пристрої, вилучені під час розмінування зон відведення військ.

За даними Міноборони, бойовики встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження, а також використовують заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої. Про це сьогодні повідомив речник відомства Михайло Шаравара під час брифінгу щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Припускається, що окупанти продовжують облаштовувати позиції та інші інженерні об'єкти з метою їх використання взимку.

За заявою заступника начальника інженерних військ Збройних сил України Віктора Кузьміна, один рік бойових дій призводить до 10 років розмінування територій, на яких вони тривають. Якщо бойові дії на Донбасі повністю припиняться найближчим часом, то піротехнікам вистачить роботи на 50 років.

Нагадаємо, що раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України показали, як відбувалося розмінування території селищ Петрівське та Богданівка, де було розведено війська ЗСУ та формування сепаратистів.