Разминирование Донбасса. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n130151-boeviki-na-donbasse-povtorno-ispolzuut-miny-izyatye-pri-razminirovanii.html

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Ситуация на Донбассе усложняется активностью со стороны российско-окупационных войск, которые применяют взрывоопасные устройства, изъятые во время разминирования зон отведения войск.



По данным Минобороны, боевики устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения, а также используют запрещенные международными конвенциями противопехотные мины и самодельные взрывные устройства. Об этом сегодня сообщил спикер ведомства Михаил Шаравара во время брифинга по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Предполагается, что оккупанты продолжают обустраивать позиции и другие инженерные объекты с целью их использования зимой.

По заявлению замначальника инженерных войск Вооруженных сил Украины Виктора Кузьмина, один год боевых действий ведет к 10 годам разминирования территорий, на которых они происходят. Если боевые действия на Донбассе полностью прекратятся в ближайшее время, то пиротехникам хватит работы на 50 лет.

Напомним, что ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины показали, как проходило разминирование территории поселков Петровское и Богдановка, где были разведены войска ВСУ и формирования сепаратистов.