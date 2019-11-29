VAB Банк. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n130156-nabu-razyskivaet-eks-predsedateley-vab-banka-foto.html

Ракурс

Объявили в национальный розыск экс-председателя правления «VAB Банка» Дениса Мальцева и экс-руководительницу наблюдательного совета «VAB Банка» Наталью Василюк.

13 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) уведомило восемь человек, среди которых были Денис Мальцев и Наталья Василюк, о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, который был выдан Национальным банком Украины, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

В октябре 2014 года «ВиЭйБи Банку» был предоставлен стабилизационный кредит в размере 1,2 млрд грн. На тот момент банк принадлежал владельцу аграрного холдинга «Укрлендфарминг» Олегу Бахматюку. Через месяц НБУ признал банк неплатежеспособным.

Для большинства фигурантов были избраны меры пресечения. Бахматюку и Мальцеву отправили подозрения по почте, поскольку их местонахождение установить на тот момент было невозможно.

Известно, что Бахматюк находится за границей и он не признал своей вины. Мальцева подозревают в сговоре с руководством НБУ относительно принятия решения о выдаче стабилизационного кредита.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Олег Бахматюк, экс-владелец «VAB Банка», заявил о готовности в ближайшее время вернуться в Украину и отдать задолженность частями. Бахматюк планировал это сделать в ближайшие 2−3 недели.