Булінг у школі Києва здійснювала вчителька

Вчитель. Фото: Газета Слонімська

https://racurs.ua/ua/n130745-buling-u-shkoli-kyieva-zdiysnuvala-vchytelka.html

Ракурс

Булінг із боку вчителя був виявлений співробітниками поліції в одній зі шкіл Києва. Відносно педагога складено три адмінпротоколи, які вже направлені до суду для прийняття відповідного рішення.

У поліцію звернулися батьки учнів однієї із загальноосвітніх шкіл столиці, розташованої у Подільському районі. Батьки повідомили, що їхні діти зазнають жорстокого поводження з боку вчителя. Викладач безпідставно звинувачував учнів, принижував їх гідність, а також діти піддавалися цькуванню, повідомляє прес-служба Нацполції Києва.

Було встановлено, що вчитель на уроках двічі кричала на малолітню школярку і ображала її. Це призвело до погіршення самопочуття дитини і їй довелося звернутися за допомогою до медпункту. Також психологічному тиску з боку вчителя піддавалися ще двоє дітей.

Керівництво школи підтвердило факт булінгу, що зафіксовано у відповідних протоколах. Згідно характеристики, педагог має схильність до агресії, а також використовує нецензурні вирази під час спілкування з колегами, батьками і дітьми.

Правоохоронцями складено два адміністративних протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) і один за ст. 173−4 КУпАП (булінг учасника освітнього процесу). Документи передані до Подільського суду міста Києва для винесення рішення.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні прийнято закон, який передбачає покарання за булінг у виді накладення штрафу.