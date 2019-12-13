Олексій Гончарук, фото: соціальні мережі

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У тестовому режимі запрацював електронний кабінет забудовника.

Він дозволить здійснювати реєстрацію та отримання документів, дозволів, ліцензій та сертифікатів щодо об'єктів через автоматизований електронний кабінет. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За словами Гончарука, запровадження цього електронного кабінету є першим серйозним кроком у боротьбі з корупцією у будівництві, яке вважається однією із найбільш корумпованих сфер.

Боротьба з корупцією у сфері будівництв є чи не найголовнішим завданням, — вважає прем'єр.

За словами Гончарука, тіньовий ринок посередницьких послуг при видачі ліцензій на будівництво складає приблизно 100 млн грн на рік.

Наразі цей кабінет працює лише з об'єктами класу наслідків СС1.

Це найменш ризиковані об'єкти, але частка яких є дуже істотною — трохи більше 80% всіх заявок, які надходять до держави, стосуються неризикових об'єктів, тобто СС1, — зазначив прем'єр.

За його словами, СС1 є так званим масмаркетом у сфері будівництва, тому багато людей зможуть відчути це нововведення.

Прем'єр зазначив, що в уряді сподіваються, що найближчим часом, після того як е-кабінет буде протестований, і, можливо, в чомусь виправлений, система зможе запрацювати з іншими об'єктами.

За словами Гончарука, очікується, що це станеться впродовж наступних двох місяців й запроваджуватиметься поступово.

Нагадаємо, в липні уряд ухвалив постанову, яка дає старт реалізації в Україні проекту в сфері електронних послуг е-Малятко.