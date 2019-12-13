Алексей Гончарук, фото: социальные сети

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В тестовом режиме заработал электронный кабинет застройщика.

Он позволит осуществлять регистрацию и получение документов, разрешений, лицензий и сертификатов по объектам через автоматизированный электронный кабинет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, введение этого электронного кабинета является первым серьезным шагом в борьбе с коррупцией в строительстве, которое считается одной из самых коррумпированных сфер.

Борьба с коррупцией в сфере строительства является, возможно, главной задачей, — считает премьер.

По словам Гончарука, теневой рынок посреднических услуг при выдаче лицензий на строительство составляет примерно 100 млн грн в год.

Сейчас этот кабинет работает только с объектами класса последствий СС1.

Это наименее рискованные объекты, но доля которых весьма существенна — немного более 80% всех заявок, поступающих к государству, касаются нерисковых объектов, то есть СС1, — отметил премьер.

По его словам, СС1 является так называемым массмаркетом в сфере строительства, поэтому многие люди смогут почувствовать это новшество.

Премьер отметил, что в правительстве надеются, что в ближайшее время, после того как е-кабинет будет протестирован, и, возможно, в чем-то исправлен, система сможет заработать с другими объектами.

По словам Гончарука, ожидается, что это произойдет в течение следующих двух месяцев и будет вводиться постепенно.

Напомним, в июле правительство приняло постановление, которое дает старт реализации в Украине проекта в сфере электронных услуг е-Малятко.