Боец ССО Андрей Антоненко. Фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/n130788-ubiystvo-sheremeta-komandovanie-sil-specoperaciy-prokommentirovalo-zaderjanie-antonenko.html

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Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины прокомментировало задержание сержанта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Антоненко проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, а в командовании ССО с июня 2019 года. Об этом 13 декабря сообщается на странице специальных сил в Facebook.

На службе Антоненко охарактеризовали положительно. В ССО отметили, что готовы содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию для установления истины.

В то же время юристы указывают на наличие несостыковок в озвученной следствием информации, которые вызывают много вопросов.

В частности, это нарезка прослушки различных телефонных разговоров, из которых вообще сложно понять, что именно они доказывают. К тому же, с юридической точки зрения неправильно оценивать нарезку записей, в суде должны быть представлены полные разговоры, отмечает адвокат Злата Симоненко.

Также непонятен и мотив преступления. По крайней мере вчера на брифинге он не был раскрыт следствием.

Кроме того, представленные на брифинге материалы и участие в нем первых лиц государства, выступивших с осуждающими заявлениями с использованием характеристик виновности в отношении задержанных, прямо нарушают презумпцию невиновности, отметила адвокат.

Напомним, в Национальной полиции назвали имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, произошедшем 20 июля 2016 года в центре Киева. Следователи считают, что убийство журналиста могли совершить пять человек: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугар, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, добровольцы Владислав и Инна Грищенко.