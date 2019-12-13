Боєць ССО Андрій Антоненко. Фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/ua/n130788-vbyvstvo-sheremeta-komanduvannya-syl-specoperaciy-prokomentuvalo-zatrymannya-antonenka.html

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Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України прокоментувало затримання сержанта Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Антоненко проходить військову службу за контрактом в лавах Сил спеціальних операцій з липня 2017 року, а в командуванні ССО з червня 2019 року. Про це 13 грудня повідомляється на сторінці спеціальних сил у Facebook.

На службі Антоненка охарактеризували позитивно. В ССО наголосили, що готові сприяти проведенню об'єктивного розслідування та надавати слідству необхідну інформацію для встановлення істини.

Водночас правники вказують на наявність нестикувань в озвученій слідством інформації, які викликають багато запитань.

Зокрема, це нарізка прослушки різних телефонних розмов, з яких взагалі складно зрозуміти, що саме вони доводять. До того ж, із юридичної точки зору неправильно оцінювати нарізку записів, у суді мають бути представлені повні розмови, наголошує адвокат Злата Симоненко.

Також незрозумілий і мотив злочину. Принаймні вчора на брифінгу він не був розкритий слідством.

Окрім того, представлені на брифінгу матеріали й участь у ньому перших осіб держави, які виступили з засуджувальними заявами із використанням характеристик винуватості стосовно затриманих, прямо порушують презумпцію невинуватості, наголосила адвокат.

Нагадаємо, у Національній поліції назвали імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета, що сталося 20 липня 2016 року в центрі Києва. Слідчі вважають, що вбивство журналіста могли скоїти п’ятеро осіб: медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугар, лікар та волонтер Юлія Кузьменко, музикант і доброволець Андрій Антоненко, добровольці Владислав та Інна Грищенки.