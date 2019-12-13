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Алексей Ноздрачев, фото: lenta.ua

«Сказанное мной не является отображением того, что я хотел донести»: полковник Ноздрачев извинился за слова о «реинтеграции» с оккупантами (ВИДЕО)

13 дек 2019, 11:25
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Полковник Алексей Ноздрачев, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, извинился за свои резонансые слова о том, что украинские военные якобы готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками ОРДЛО, если будет принято соответствующее политическое решение.

Соответствующее видео Ноздрачев опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу меня простить эту ошибку, — подчеркнул Ноздрачев.

Он также добавил, что этим скандальным заявлением не высказывал позицию руководства ВСУ и готов понести наказание.

Сказанное мной не является отображением того, что я хотел донести, — подчеркнул Ноздрачев.

Министр обороны Андрей Загороднюк в своем Telegram-канале также отреагировал на скандальное заявление полковника ВСУ.

Даже не обсуждается то, что высказывания полковника А. Ноздрачева — его субъективные оценочные суждения, — подчеркнул Загороднюк.

Он добавил, что слова Ноздрачева не является позицией ни возглавляемого им ведомства, ни Генштаба, и проводится соответствующее служебное расследование.

Напомним, в Генштабе ВСУ вчера также отреагировали на слова Ноздрачева.

Источник: Ракурс


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