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Алексей Ноздрачев, фото: lenta.ua
«Сказанное мной не является отображением того, что я хотел донести»: полковник Ноздрачев извинился за слова о «реинтеграции» с оккупантами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n130787-skazannoe-mnoy-ne-yavlyaetsya-otobrajeniem-togo-chto-ya-hotel-donesti-polkovnik-nozdrachev.htmlРакурс
Полковник Алексей Ноздрачев, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, извинился за свои резонансые слова о том, что украинские военные якобы готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками ОРДЛО, если будет принято соответствующее политическое решение.
Соответствующее видео Ноздрачев опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу меня простить эту ошибку, — подчеркнул Ноздрачев.
Он также добавил, что этим скандальным заявлением не высказывал позицию руководства ВСУ и готов понести наказание.
Сказанное мной не является отображением того, что я хотел донести, — подчеркнул Ноздрачев.
Министр обороны Андрей Загороднюк в своем Telegram-канале также отреагировал на скандальное заявление полковника ВСУ.
Даже не обсуждается то, что высказывания полковника А. Ноздрачева — его субъективные оценочные суждения, — подчеркнул Загороднюк.
Он добавил, что слова Ноздрачева не является позицией ни возглавляемого им ведомства, ни Генштаба, и проводится соответствующее служебное расследование.
Напомним, в Генштабе ВСУ вчера также отреагировали на слова Ноздрачева.
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