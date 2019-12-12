Алексей Ноздрачев, фото: InfoResist

https://racurs.ua/n130771-reintegraciya-vsu-s-okkupantami-i-boevikami-genshtab-vlyapalsya-v-skandal-iz-za-neostorojnyh.html

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В Генштабе ВСУ отреагировали на недавние слова полковника Алексея Ноздрачева, начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, который во время круглого стола на тему «Национальная стойкость: новые подходы в решении старых проблем» заявил о готовности украинских военных в реинтеграции с российскими военными и боевиками ОРДЛО, если будет принято соответствующее политическое решение.

В Генштабе утверждают, что эти слова были «оценочными субъективными суждениями» и не является их позицией или позицией ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Также в ведомстве отмечают, что Ноздрачев не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции подразделения, крторое он возглавляет.

Отмечается, что по данному факту назначено служебное расследование.

Стоит отметить, что это заявление Генштаба вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсети. Многие из них считают, что полковник за это заявление должен был быть немедленно уволен из рядов ВСУ.

Сам Ноздрачев также отреагировал резонанс, спровоцированный его заявлением. Он в своем Фейсбуке утверждает, что его слова были вырваны из контекста.

К сожалению, идеи национальной сплоченности ради победы не получили распространения, а вырванные из контекста слова были «перекручены» и получили незаслуженное внимание, что еще раз подтверждает мои убеждения относительно большого объема работы, который мы должны выполнить для развития устойчивого украинского общества, — заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что следует приложить максимум усилий, чтобы вернуть в Украину граждан, которые «потерялись» на оккупированных территориях Донбасса.