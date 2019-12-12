Вымирание динозавров произошло на границе мелового и палеогенового периодов

https://racurs.ua/n130770-ekologiya-zemli-byla-nestabilnoy-esche-do-padeniya-asteroida-ubivshego-dinozavrov-uchenye.html

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Экология Земли переживала сильный стресс еще до падения в конце мелового периода 66 млн лет большого астероида, которого ряд ученых считают причиной вымирания динозавров.

К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета (США) на основе анализа ископаемых остатков морских ракушек, найденных недавно в Антарктиде, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые измерили состав изотопного кальция в окаменелых раковинах моллюсков и улиток, живших в период массового вымирания в конце мелового периода. Исследователи обнаружили, что накануне вымирания химия оболочек этих животных изменилась в ответ на всплеск количества углерода в океанах.

Этот приток углерода был, вероятно, следствием длительных масштабных извержений в Декане, огромной вулканической провинции, располагавшейся на территории современной Индии. Эти извержения привели к попаданию в атмосферу огромного количества углекислого газа (CO2). Увеличение концентрации СО2 окисляет океаны, что непосредственно воздействуя на организмы, живущие там.

Раковины быстро растут и меняются под влиянием химического состояния воды. Поскольку их владельцы живут короткий промежуток времени, каждая оболочка представляет собой небольшой снимок химии океана в период жизни этого организма, отмечают исследователи.

Земля явно переживала стресса перед главным событием массового вымирания, — отмечают ученые. — Влияние астероида совпадает с ранее существующей нестабильностью углеродного цикла. Но это не значит, что мы имеем ответы на то, что на самом деле привело к вымиранию.

Напомним, ученые недавно выяснили, как происходила катастрофа, уничтожившая динозавров.